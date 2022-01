Sony heeft onlangs de specificaties van PlayStation VR2 onthuld en één van de meest spraakmakende features is eye tracking: het detecteren van de bewegingen van je ogen, zodat je bijvoorbeeld met een blik in een bepaalde inrichting een input kunt uitvoeren. De fabrikant heeft duidelijk vertrouwen in de feature, want voor Game Jam 2022 heeft men een speciale uitdaging neergelegd.

Het Japanse bedrijf heeft namelijk een zogeheten ‘diversifier’ op de website van Global Game Jam geplaatst. De vraag is om met vr-ondersteuning en met name eye tracking te gaan experimenteren tijdens het evenement, wat van 20 tot 30 januari loopt. Tijdens de Game Jam komen (indie)ontwikkelaars bij elkaar om samen te werken aan nieuwe ideeën.

Sony is één van de backers van het evenement en de diversifier zijn extra uitdagingen die de makers mogen verkennen. Dit is natuurlijk een goed moment om de technologie uit te testen, nieuwe ideeën op te doen en – mochten er pareltjes naar boven komen – om studio’s op te richten.