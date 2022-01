Alhoewel LEGO al sinds jaar en dag bezig is met videogames, is het pas sinds de laatste jaren dat veel videogamefranchises worden vertaald naar de bouwblokjes. Zo zijn er LEGO Mario sets en je kan zelfs een Nintendo Entertainment System in elkaar zetten. Maar de Atari 2600 hebben we nog niet gezien in LEGO vorm, tot nu dan.

De LEGO Atari 2600 is geen officiële set, maar komt van LEGO-bouwer Zimbabweave. Zimbabweave heeft zijn bouwwerk geüpload naar LEGO Ideas, de site van LEGO waar mensen hun ideeën kwijt kunnen aan The LEGO Group over sets die zij graag verkocht zouden willen zien. Mocht er een LEGO set gemaakt worden gebaseerd op jouw idee, krijg je 1% aan royalties over de verkoop van jouw set.

De Atari 2600 van Zimbabweave lijkt net echt, de joysticks kunnen zelfs bewegen. Of deze er gaat komen is echter nog niet bekend. Zou jij een officiële Atari 2600 LEGO set willen zien verschijnen? Wat voor andere game gerelateerde LEGO sets zou jij willen zien uitkomen in de toekomst?