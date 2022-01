LEGO en Nintendo hebben aangekondigd dat de nieuwste uitbreidingsset van de LEGO Super Mario set nu verkrijgbaar is. De nieuwste toevoeging aan de reeks Mario LEGO sets heet ‘Luigi’s Mansion Haunt-and-Seek Expansion Set’ en is gebaseerd op het gelijknamige spel, waarin Mario’s groen geklede broer de hoofdrol neemt. Het is de derde Luigi’s Mansion uitbreiding voor LEGO Mario.

De set bevat een totaal van 877 bouwstenen, wat vast en zeker een paar uur bouwplezier zal opleveren. De set is voor €79,99 beschikbaar op de LEGO website en bevat vier personages: Toad, King Boo, Grabbing Ghost en Garbage Can Ghost.

De omschrijving van de uitbreidingsset leest als volgt:

“Create a gem-hunting, ghost-battling LEGO® Super Mario™ level with Luigi’s Mansion™ Haunt-and-Seek Expansion Set (71401) for ages 8 and up. It features a new-for-January 2022 start plate and a rotating hallway to access each room. There are lots of fun challenges for LEGO® Luigi™ or LEGO® Mario™ (figures are not included): rescue Toad from a painting, uncover hidden gems, battle a haunted pool table, defeat a Garbage Can Ghost and a Grabbing Ghost, and topple King Boo from the tower. (Note: The71387 or 71360 Starter Course is required for interactive play.)”