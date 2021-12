Nadat Mario al in verschillende LEGO sets is verschenen, is het nu de beurt aan een ander iconisch personage: Sonic the Hedgehog. Via het LEGO Ideas programma is het Green Hill Zone Act 1-level ingediend door een creatieve bouwer en die is nadien door een professionele LEGO ontwerper verder uitgedacht.

Het resultaat is nu daar en LEGO laat weten dat de set vanaf 1 januari 2022 verkrijgbaar is voor € 69,99. De set bestaat uit 1125 LEGO blokjes, bevat het genoemde level en bevat tevens Sonic, Crabmeat, Dr. Eggman en Moto Bug. Hieronder een video.