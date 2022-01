Het aanschaffen van een PlayStation 5 is nog altijd een behoorlijke uitdaging. Dit komt door de grote vraag en de kleine hoeveelheden consoles die geleverd worden. Je bent momenteel dus meer afhankelijk van geluk om een console te bemachtigen, maar met de introductie van PlayStation Direct in Europa is er een nieuwe manier bijgekomen.

Eind vorig jaar konden Amerikanen zich registreren bij de webshop om kans te maken op de aankoop van een PlayStation 5. Sony heeft dit nu enige tijd later ook in Europa geïntroduceerd, aangezien de inschrijvingen zijn geopend. Sony zal namelijk een beperkt aantal PlayStation 5 consoles verkopen via de PlayStation Direct webshop.

Om kans te maken om een console te kunnen kopen via dat kanaal, dien je je te registreren en je aan te melden voor de ‘nieuwsbrief’. Dit is het enige en als je een van de gelukkigen bent, krijg je vanzelf bericht van Sony. Om je te registreren kan je hier terecht.

Momenteel is dit enkel mogelijk voor gamers in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Nederland, België en Luxemburg. Let op dat het e-mailadres waarmee je je registreert gekoppeld is aan een bestaand PlayStation Network ID.