Vandaag is de PlayStation Direct webshop online gegaan. Op deze site kan je direct bij Sony verschillende PlayStation accessoires aanschaffen, zoals de DualSense, de Pulse 3D headset, PlayStation Plus en uiteraard games uit de stal van Sony. Je kun hier klikken om direct de webshop te bezoeken.

Uiteraard kun je daar ook de PlayStation 5 bestellen, mits deze op voorraad is. Zo heb je er in ieder geval nog een optie bij om aan de console te komen. Om te kunnen bestellen bij PlayStation Direct dien je wel een PlayStation Plus abonnee te zijn, wat dus ook van toepassing is op het moment dat je een PlayStation 5 wilt kopen.

Je kunt hier bij KaartDirect een PlayStation Plus abonnement aanschaffen.