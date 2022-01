De populariteit van My Hero Academia lijkt maar niet af te nemen. Het vijfde seizoen van de anime is dan misschien afgelopen, maar dat wil uiteraard niet zeggen dat je niet aan je trekken kan komen. Wil je immers meer avonturen van Midoriya en co beleven, dan heeft Bandai Namco wat goed nieuws voor je: een nieuwe game in het universum werd immers aangekondigd.

Specifiek gaat het hier om ‘My Hero Academia: Ultra Rumble’ wat een free-to-play battle royale titel zal worden. Verwacht hier echter geen epische spektakels waarbij 100 of meer spelers tegen elkaar strijden, dit wordt immers een ietwat meer kleinschalige game. In een match nemen 24 heroes, verdeeld over teams van drie, het tegen elkaar op. Elke hero heeft zo zijn eigen ‘quirk’ en dus een eigen speelstijl, wat hopelijk veel variatie op het slagveld zal betekenen.

Een closed beta staat op de planning van 2 tot 6 februari in Japan. Een eigenlijke releasedatum is nog niet gegeven, maar je kan wel al een eerste trailer hieronder bekijken.