De releasedatum van The Settlers staat vast, dus wordt het tijd om wat meer over de game te weten te komen. Er is dan ook een nieuwe video verschenen, die de visie van de ontwikkelaar voor de reboot van The Settlers laat zien.

De video toont dat bekende aspecten uit de serie wederom aanwezig zijn, maar dat er ook nieuwe features zijn toegevoegd. Aangezien het laatste deel in de franchise flink wat jaren geleden uitkwam, ziet de reboot er veel beter uit dan wat je van The Settlers gewend bent. Dit en meer kan je hieronder bekijken.