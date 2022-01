Het is al geruime tijd bekend dat er een anime van Shenmue aan zit te komen. Het heeft even geduurd, maar we weten nu wanneer deze te zien zal zijn. Op 5 februari 2022 zal Shenmue: The Animation op Crunchyroll en Adult Swim te zien zijn.

De serie bestaat uit dertien episodes en zal net als de gamereeks Ryo Hazuki in de hoofdrol hebben. Het is nog niet bekend of het verhaal alleen de eerste game zal beslaan of dat het verder gaat dan dat.

Vorig jaar oktober konden we al de eerste trailer van Shenmue: The Animation bekijken en nu worden er meer beelden getoond met een nieuwe trailer. Die check je hieronder.