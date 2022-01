Ben je benieuwd hoeveel uur je vorig jaar aan het gamen bent geweest op je PlayStation console(s)? Dan biedt Sony je nu de kans om dit en meer te bekijken. De 2021 PlayStation-eindejaarsterugblik laat niet alleen zien hoeveel uur je gegamed hebt, maar ook welke games je het vaakst op je consoles hebt aangezet en hoeveel titels je in 2021 hebt gespeeld.

Je kunt ook bekijken hoeveel uur je met online games hebt doorgebracht. Oftewel, allerlei persoonlijke statistieken worden getoond en dat is best leuk om even te raadplegen. Wil je ook graag weten hoeveel tijd jij hebt doorgebracht op je PlayStation(s), dan ga je naar deze website.

Op deze site vul je je aanmeldingsgegeven voor het PSN in en dan krijg je vanzelf de statistieken van vorig jaar te zien. Schrik je van een bepaald aantal uur spelen? Valt het tegen of nog verrassingen in je speelpatroon ontdekt? Laat het hieronder weten.