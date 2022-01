Op 28 januari verschijnt de Uncharted: Legacy of Thieves Collection voor de PlayStation 5 en deze editie bevat Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy. Vanzelfsprekend zijn beide games geoptimaliseerd voor de current-gen console en om de release kracht bij te zetten, is vandaag de launch trailer uitgebracht.

Iedereen die de games op de PlayStation 4 bezit of recent de gebundelde editie heeft aangeschaft, die kan voor een tientje upgraden naar de Uncharted: Legacy of Thieves Collection. De investering is dus laag om de meest optimale versie te kunnen spelen. Of dat ook daadwerkelijk de moeite waard is, lezen jullie volgende week in een special.