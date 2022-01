Een nieuw jaar is wederom begonnen en dat betekent steevast speculatie over wat de toekomstige maanden zoal voor ons in petto hebben. Analist Piers Harding-Rolls van Ampere Analysis nam alvast even de tijd om te voorspellen wat 2022 zal betekenen voor de videogamesindustrie. Hierbij sprak hij over de verwachte verkopen van de drie grote consoles: Xbox, PlayStation en Nintendo Switch.

Volgens hem zal 2022 één duidelijke winnaar kennen: de Nintendo Switch met een verwacht aantal van 21 miljoen verkochte exemplaren. De zilveren medaille gaat naar de PS5 (18 miljoen exemplaren) en de derde plaats wordt ingenomen door de Xbox Series X|S (9 miljoen exemplaren). De enorme schaarste aan PS5- en Xbox consoles zou volgens hem geleidelijk afnemen en Sony zou dus dubbel zoveel consoles verkopen als Microsoft dit jaar… als deze cijfers blijken te kloppen tenminste.

“It looks like the availability of PlayStation 5 and Xbox Series consoles is going to improve slowly over the year and our expectation is that Sony will outsell Microsoft two-to-one,”