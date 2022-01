Aanstaande vrijdag verschijnt Uncharted: Legacy of Thieves Collection voor de PlayStation 5 en deze uitgave laat je zowel de save data van de PS4-games als de Trophies importeren, zodat je verder kunt op het punt waar je eventueel destijds was gebleven.

Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan kan je dat op een vrij eenvoudige manier doen. Je dient er namelijk voor te zorgen dat de save data van Uncharted 4: A Thief’s End en/of Uncharted: The Lost Legacy op je PS5 staan, wat je natuurlijk kunt downloaden via de cloud.

Als de save data op je console staat, kun je vervolgens via het menu van de Uncharted: Legacy of Thieves Collection ervoor kiezen om de data te importeren. Nadien is de situatie present zoals je dat destijds op de PS4 hebt achtergelaten. Hierdoor zul je ook gelijk je Trophies importeren naar de current-gen console van Sony.

Weet trouwens dat als je de games op de PS4 hebt aangeschaft, dat je voor een tientje kan upgraden naar deze geoptimaliseerde versie. Meer over de collectie lees je morgen in onze special.