Sinds de release van het Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket zijn verschillende Nintendo 64, alsook SEGA Mega Drive games speelbaar op de hybride console. Er zijn echter sinds de lancering klachten over input lag bij de emulatie van de games en we hebben even op verbetering moeten wachten.

Met de release van Banjo-Kazooie vorige week op de service, is ook update 1.2 voor de N64 emulator applicatie uitgebracht. Het blijkt dat de input lag is teruggedrongen en ook de grafische issues die spelers opmerkten in bijvoorbeeld The Legend of Zelda: Ocarina of Time behoren tot de verleden tijd.

Met name het terugdringen van de input lag is voor sommige games echt een forse vooruitgang, merkt YouTube-kanaal Vintage Gamer op. Het is nog niet helemaal weg, maar het is absoluut een stap in de goede richting.