De Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket wordt gestaag verder aangevuld met nieuwe klassiekers. Vorig jaar werd al duidelijk dat Nintendo Banjo-Kazooie zou gaan toevoegen en overmorgen is het zo ver.

Nintendo laat dit vandaag via Twitter weten en met deze toevoeging is het mogelijk de klassieker op het moderne platform via emulatie te spelen. Iedereen die lid is van de online service en ook het Uitbreidingspakket, kan de game vanaf morgen zonder extra kosten spelen.

https://twitter.com/NintendoNL/status/1483725921915793409