Nadat Paper Mario gisteren aan het Uitbreidingspakket van Nintendo Switch Online werd toegevoegd, kunnen we alweer uitkijken naar de volgende toevoeging. Nintendo heeft aangekondigd dat Banjo-Kazooie ook naar de service zal komen.

Een specifieke releasedatum is nog niet bekend, maar Nintendo geeft aan dat dit in januari zal gebeuren. Dit is dan de tweede toevoeging aan de line-up van Nintendo 64 games, waarmee het totale aantal op elf titels komt.

Met de twee aanvullingen hebben we er nog vijf te gaan, Nintendo liet eerder weten dat ze ook nog de intentie hebben om Pokémon Snap, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, Kirby 64: The Crystal Shards, Mario Golf en F-Zero X toe te voegen.