Na de succesvolle The Walking Dead-serie van Telltale Games kwam er geen game meer uit die gebaseerd was op de populaire tv-serie, die goed wist te scoren. The Walking Dead: Saints & Sinners keerde begin 2020 het tij en schotelde een sterke game voor. Nu is bekend geworden dat er een vervolg onderweg is.

The Walking Dead: Saints & Sinners maakte goed gebruik van het bronmateriaal en doordat de game alleen voor virtual reality-headsets uitkwam, was de immersie vele malen groter dan wanneer je het op een tv zou spelen. Deze combinatie zal opnieuw gebruikt worden voor het tweede deel, die de titel ‘The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2’ heeft gekregen.

Helaas is dit ook meteen het enige wat bekend is over de game. Wanneer de game zal verschijnen en voor welke platformen is onduidelijk. Hopelijk zal er gebruik worden gemaakt van de krachtigere headsets, waaronder de aankomende PlayStation VR2.