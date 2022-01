Destruction AllStars was een van de eerste exclusieve releases voor de PlayStation 5 begin 2021. De game zat ook bij PlayStation Plus en krijgt vandaag de dag nog altijd ondersteuning. Er bestaat tevens een goede kans dat de game of een gedeelte daarvan free-to-play gaat.

Recent werd er onderhoud aan de game gepleegd en spelers die toen de game hebben opgestart, kregen daarvan melding. Tevens waren er wat codes te zien, die refereren aan uitdagingen en een daarvan had de interessante ‘F2P’ vermelding staan, wat natuurlijk een afkorting is voor free-to-play.

Dit suggereert dat de ontwikkelaar nadenkt over free-to-play voor de game, maar of dat inderdaad ook het model is waar de game naartoe gaat is afwachten. Veel aandacht wist de game bij de release niet te trekken en het spelersaantal zal vast teruggelopen zijn. Dit zou dus een nieuwe impuls aan de titel kunnen geven, maar of het genoeg is…

Tot op heden is er niets officieels aangekondigd, dus het is even afwachten of Destruction AllStars daadwerkelijk free-to-play gaat. Bij nieuws laten we het hier natuurlijk weten.