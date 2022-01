Uncharted: Legacy of Thieves ligt vanaf vandaag in de winkelrekken en bundelt geremasterde versies van de pareltjes Uncharted 4: A Thief’s End en Uncharted: The Lost Legacy. Wij waren alvast best te spreken over de heruitgave. Trophyjagers zullen zoals verwacht de Trophies van de oorspronkelijke games opnieuw kunnen behalen, al zien we toch enkele aanpassingen.

Zo zijn de Trophies van beide titels samengevoegd. Die van Uncharted 4 worden beschouwd als ‘main game’, terwijl The Lost Legacy eerder als veredelde DLC behandeld wordt. De games hebben geen aparte Platinum Trophies meer, wel één voor het afwerken van beide lijsten. Oh en ook de multiplayer Trophies van Uncharted 4 blinken dit keer uit door hun afwezigheid.