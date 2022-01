De Epic Games Store is aan het groeien en dat wil de digitale winkel maar wat graag laten weten. Epic Games heeft daarom een lijstje van statistieken vrijgegeven over het voorbije jaar.

Vorig jaar zag de Epic Games Store het aantal gebruikers flink groeien. In 2020 was dit 160 miljoen en dat groeide in 2021 uit naar 194 miljoen gebruikers. Het meeste aantal actieve gebruikers zag in december een record met 62 miljoen.

De digitale winkel geeft zeer regelmatig games gratis weg, maar er werd ook genoeg gekocht. In 2021 was de aan games gerelateerde opbrengst $840 miljoen. Dit was 20% meer dan het jaar daarvoor. Dit en meer statistieken zijn in een infographic opgenomen en die check je hieronder.