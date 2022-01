Na een kort uitstel kunnen we vanaf nu dan toch eindelijk aan de slag met Wanderer. Deze vr-titel neemt je mee op een reis door de tijd heen waarbij jij de loodzware taak krijgt om de loop van de geschiedenis te veranderen.

Om de release van de game te vieren, krijgen we uiteraard een launch trailer op ons bord. De launch trailer zelf geeft ons een mooi beeld van de sfeer van de game en schotelt ons al enkele interessante scènes voor. Wanderer is nu verkrijgbaar voor PlayStation VR en Steam, check de trailer hieronder en lees meer over de game hier.