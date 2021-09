De mysterieuze puzzelgame Wanderer, waarin je door de tijd moet reizen om de geschiedenis te veranderen, wordt uitgesteld. Ontwikkelaars Oddboy en M-Theory kondigden aan dat ze meer tijd nodig zullen hebben om hun tijdreis in vr te voltooien.

“The last year has been a pretty tricky one. Navigating COVID-19 and its effects while maintaining a healthy and productive environment and developing a unique game for virtual reality has meant we’re running a bit behind on our schedule.”