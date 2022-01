Eerder deze week berichtten we over de toekomst van Call of Duty. Een bericht van Bloomberg gaf inzicht in wat vermoedelijk de plannen voor de komende jaren zijn. Eind dit jaar komt Infinity Ward naar alle waarschijnlijkheid op de proppen met Call of Duty: Modern Warfare II, waarna Treyarch volgend jaar hun volgende deel zou gaan afleveren. Het meest opvallende onderdeel van het gerucht was een derde titel die genoemd werd, namelijk Call of Duty: Warzone 2.

Volgens Bloomberg zou er voor 2023 een vervolg op de populaire Battle Royale-game gepland staan. Tom Henderson, een insider die in het recente verleden geloofwaardig is gebleken, heeft via Twitter wat meer informatie gedeeld over wat hij heeft vernomen omtrent Warzone 2. Volgens Henderson moet Warzone 2 echt als een volwaardige nieuwe game in de Call of Duty-serie gezien worden en staat de titel in principe enkel voor de huidige generatie consoles en pc gepland. Het vervolg zou volledig losstaan van de originele Warzone.

Een vraag die dan opkomt is wat er met de originele Warzone gaat gebeuren, wanneer Warzone 2 uitkomt. Volgens Henderson zal Call of Duty: Warzone gewoon ondersteund blijven worden, ook na de release van Warzone 2. ‘Warzone Legacy’, zoals Henderson de oorspronkelijke Battle Royale-game voor het gemak noemt, zal dus blijven bestaan naast Warzone 2. Warzone Legacy bevat dan content uit de recente Call of Duty-delen (zoals Modern Warfare, Black Ops Cold War en Vanguard) en met Warzone 2 wordt een nieuwe start gemaakt zonder content uit recente games uit de serie.

Om het overzichtelijk te maken deelde Henderson de onderstaande afbeelding, die weergeeft hoe Warzone Legacy en Warzone 2 zich tot elkaar moeten verhouden, indien zijn informatie klopt.