Nu Microsoft Activision Blizzard gaat overnemen, is de toekomst van Call of Duty op PlayStation consoles plots een heel stuk minder zeker. Phil Spencer heeft al aangegeven dat ze de franchise graag op de PlayStation willen houden, maar helemaal zeker is dat natuurlijk niet. Bloomberg meldt nu dat het voor de komende drie titels in ieder geval nog goed zit, nadien is er een kans dat de franchise exclusief wordt.

Volgens een nieuw bericht hebben Activision en Sony een contractuele overeenkomst dat op z’n minst de komende drie Call of Duty games naar de PlayStation komen. Deze deal is gemaakt voordat Microsoft de overname bekendmaakte. Het gaat volgens het bericht om het nieuwe deel dat dit jaar verschijnt, wat waarschijnlijk Call of Duty: Modern Warfare 2 is. De volgende titel is een nieuwe Call of Duty van Treyarch, die in 2023 moet verschijnen.

Tevens blijkt uit het bericht dat Call of Duty: Warzone 2 in ontwikkeling is en ook die titel zal voor de PlayStation verschijnen. Deze game zou in ontwikkeling zijn voor current-gen platformen en pc, en geen oudere wapen integratie bevatten. Die game zou eveneens in 2023 moeten uitkomen. Wat er nadien gebeurt is nog erg onduidelijk, aangezien de verplichtingen naar Sony tegen eind volgend jaar voldaan zijn. Microsoft zou dan kunnen besluiten de franchise exclusief te maken.