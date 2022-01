Sinds de aangekondigde overname van Activision Blizzard door Microsoft, is de vraag die telkens terugkomt of de multiplatform games van de uitgever exclusief worden. Het eerste waar dan snel aan gedacht wordt is Call of Duty.

Op die vraag is nu antwoord gegeven door Phil Spencer. Hij zegt op Twitter een gesprek te hebben gehad met de leiders van Sony en dat hij daarbij aangegeven heeft dat ze alle afspraken die tussen Sony en Activision Blizzard van kracht zijn, zullen honoreren. Althans, dat is de intentie.

Tevens zegt Spencer dat ze de wens hebben om Call of Duty op de PlayStation beschikbaar te houden. Nu sluit dat exclusiviteit niet uit, maar afgaande op de woorden van Spencer ziet het er niet naar uit dat dit in de pijplijn zit.

Liefhebbers van de franchise kunnen dus opgelucht ademhalen, vooralsnog zal Call of Duty gewoon op de PlayStation beschikbaar zijn en blijven.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.

Buiten dat heeft David Cole (analist) van DFC Intelligence aangegeven dat als Microsoft Call of Duty exclusief maakt, dit eventueel voor problemen kan zorgen. De antitrust instanties zouden hier een stokje voor kunnen steken, omdat het een anti-competitieve zet zou zijn en dat belemmert eerlijke concurrentie.

“It should also be noted that on the console side Call of Duty is really the only big franchise from Activision. The big issue is if COD becomes a Microsoft exclusive. Right now, I don’t think [it will]. For one thing, it would be hard to get it past regulators if they want to lock the competition out.”