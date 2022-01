Het kwam als een verrassing voor velen toen Blizzard uit het niets middels een blogpost een nieuwe Triple-A survival game aankondigde voor pc en consoles. Nu blijkt dat deze recent onthulde game mogelijk al bijna 5 jaar in ontwikkeling is, althans volgens een recent verslag van PC Gamer.

De project lead van het spel, Craig Amai, was voorheen werkzaam bij Blizzard in het World of Warcraft team, waarna hij dit team in 2017 verliet om andere ideeën te ontdekken en deze aan Blizzard te pitchen. Het spel is volgens de laatste informatie ook al speelbaar, aldus Mike Ybarra die via Twitter liet weten dat hij al vele uren in het spel heeft zitten.

De kans is echter groot dat 5 jaar aan ontwikkeling niet per se betekent dat we het spel al zeer binnenkort mogen verwachten. Hoogstwaarschijnlijk begon de ontwikkeling met een klein team dat pas na een tijdje meer resources heeft gekregen. De onthulling lijkt ook meer gedreven door de behoefte aan nieuwe krachten voor het team dan om hype te genereren onder consumenten, het zou dus zeker niet raar zijn als we voor de komende tijd niets meer horen of zien over dit spel.

Of deze survival game ook op PlayStation zal uitkomen weten we ook nog niet, daar zullen we vast en zeker meer over horen zodra de overname van Activision Blizzard voltooid is.