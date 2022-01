Blizzard Entertainment heeft via Twitter laten weten dat ze bezig zijn met een geheel nieuwe IP. De ontwikkelaar zal hier voor het eerst in een genre mee duiken waar ze niet bekend mee zijn.

De nieuwe game wordt een survival-titel en dat heeft de ontwikkelaar nooit eerder gedaan. Het project moet verschijnen voor pc en consoles, maar de kans is aanwezig dat dit alleen Xbox-consoles zullen zijn, aangezien Microsoft Activision Blizzard natuurlijk gaat overnemen.

Blizzard is nog op zoek naar mensen om aan de game te werken en omschrijft hun nieuwe project als volgt:

“Blizzard is embarking on our next quest. We are going on a journey to a whole new universe, home to a brand-new survival game for PC and console. A place full of heroes we have yet to meet, stories yet to be told, and adventures yet to be lived. A vast realm of possibility, waiting to be explored.”