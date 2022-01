Update: Met de overname is een bedrag van bijna 70 miljard dollar gemoeid.

Microsoft is al geruime tijd bezig om verschillende ontwikkelaars aan zich te binden en ze sloegen een grote slag door Bethesda over te nemen. Vandaag droppen ze een nieuwe bom, want Microsoft heeft aangekondigd dat ze Activision Blizzard gaan overnemen. Beide partijen zijn tot een overeenkomst gekomen voor overname, dat de komende tijd in gang wordt gezet.

De overname betekent dat alles wat onder Activision Blizzard valt eigendom zal worden van Microsoft. Dit zijn verschillende studio’s, zoals Beenox, High Moon Studios, Infinity Ward, Raven Software en nog veel meer. De deal moet nog definitief rondgemaakt worden en zolang het duurt zullen beide bedrijven onafhankelijk van elkaar blijven opereren.

Gaandeweg zal Microsoft zoveel mogelijk games van Activision Blizzard via Xbox Game Pass en PC Game Pass aanbieden, zowel nieuwe als oudere titels. En Microsoft maakt gelijk van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat er momenteel 25 miljoen Xbox Game Pass abonnees zijn.

Wanneer de overname precies afgerond zal zijn is nu nog niet bekend en ook is het onduidelijk wat dit betekent voor de franchises van Activision Blizzard op andere consoles buiten de Xbox om.