Toen Nathan Drake op gepast epische wijze zijn zwanenzang had afgerond in Uncharted 4, vroegen ze zich bij Naughty Dog logischerwijs af rond wie de volgende game in de franchise zou moeten draaien. De eerste optie bleek Sully te zijn, als Nathans geliefde mentor alvast meer dan geschikt om de spreekwoordelijke toorts over te nemen in Uncharted: The Lost Legacy.

Na veel wikken en wegen bleek Sully echter moeilijk te combineren met een ander personage. Datzelfde probleem deed zich niet voor met Chloe. Niet alleen kon zij gemakkelijk een duo vormen met Nadine Ross, het egoïstische karakter van het personage leende zich bovendien perfect tot een diepgaande karakterstudie. En zo werd Chloe dus de nieuwe lead.

“I latched on to Chloe, because she was always this intriguing character. So self-centered, so selfish. You just wanted to know what makes a person that way. And then when we combine that with Nadine – a thief and a mercenary – the disaster just unfolds in your mind and you go “Oh my gosh, this is such a great conflict.”