Wie de vele Oddworld games een warm hart toedraagt, heeft hoogstwaarschijnlijk ook Oddworld: Stranger’s Wrath gespeeld. Deze game verscheen in 2005 voor de Xbox en pc, en werd vrij gauw al een klassieker. Deze spin-off verscheen in de daaropvolgende jaren onder andere ook voor de PS3 en vrij recent nog voor de Nintendo Switch in 2020. Oddworld: Stranger’s Wrath HD komt nu nog een keer op de markt.

Dit keer zal Oddworld: Stranger’s Wrath HD verschijnen voor de PS4 en Xbox One. Dit zal op 11 februari gebeuren en deze versie is uiteraard voorzien van verbeterde visuals. De klassieker zal een 4K-resolutie ondersteunen en de game zal op 60 fps te spelen zijn. Verder is ook de audio op meerdere vlakken verbeterd en je krijgt bij deze ‘nieuwe’ editie ook nog eens vijf uur aan extra zijmissies voorgeschoteld.