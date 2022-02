Nadat Sony een klein jaar geleden al de controllers van PlayStation VR2 onthulde, werd de virtual reality headset begin dit jaar officieel aangekondigd met de eerste informatie en de specificaties. Al met al weten we dus al redelijk wat details van het apparaat, maar misschien wel de grootste vraag is tot op heden nog onbeantwoord: wanneer komt PlayStation VR2 uit?

De releasedatum blijft voorlopig nog in nevelen gehuld, maar Sony heeft inmiddels wel een nieuwe website gelanceerd waarop alle informatie over PlayStation VR2 die tot nu toe bekend is, overzichtelijk is terug te vinden. Helemaal onderaan de pagina is de mogelijkheid te vinden om je met je PSN-account aan te melden voor e-mailupdates met het laatste nieuws over de VR headset. Hieronder vallen aankondigingen van games, releasedata en informatie over wanneer je PlayStation VR2 kunt pre-orderen.

Vooral dat laatste kan erg interessant zijn. De PlayStation 5 is nog altijd erg moeizaam te bemachtigen en als dat ook maar een beetje een indicatie is van de voorraad die er de eerste tijd van PlayStation VR2 gaat zijn, zal je er waarschijnlijk snel bij moeten zijn wanneer de pre-orders live gaan.