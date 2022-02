1-2 Switch was één van de weinige games die vanaf de release van de Nintendo Switch in maart 2017 beschikbaar was. De game verkocht in het begin prima, maar dat zwakte snel af. Toch zijn er sinds de release uiteindelijk minimaal 3.5 miljoen exemplaren verkocht en dat is op zich geen slechte prestatie voor een game die bekend werd om onder andere het simpele, doch grappige koeien melken.

Hoewel een daadwerkelijk vervolg op een game als deze onwaarschijnlijk lijkt, ziet het er toch naar uit dat er misschien dit jaar al een vervolg in de schappen ligt. Een bekende Nintendo insider onder de bijnaam Zippo, blogt namelijk over een vervolg op 1-2 Switch, wat volgens hem al een tijdje op de planning staat en met een beetje ‘geluk’ dit jaar zelfs al in de winkels ligt. Of het klopt is natuurlijk de vraag, dus neem het met een korreltje zout.

Wat denken jullie? Een goede toevoeging aan de bestaande first party Nintendo games, of kan het je gestolen worden?