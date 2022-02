Infinity Ward is momenteel bezig met de ontwikkeling van de aankomende Call of Duty. Dit zal naar verwachting Modern Warfare 2 zijn, een opvolger van het deel dat in 2019 verscheen. Officiële details hebben we verder niet, maar via insiders lekt er zo nu en dan wat. Een van de vrij betrouwbare leakers is RalphsValve op Twitter en hij heeft nu wat interessante details over potentiële toekomstplannen gedeeld.

Volgens deze persoon werkt Infinity Ward aan een compleet nieuw ontwerp voor de user interface. Sinds de release van Modern Warfare heeft elke nieuwe Call of Duty een vergelijkbaar menustructuur aangehouden, maar dit zal dus mogelijk veranderen met de komst van Modern Warfare 2. Nu is dat op zich niet zo bijzonder, want dit gebeurt wel vaker. Interessanter is dat dezelfde persoon ook aangeeft dat deze aangepaste user interface het eerste Call of Duty lidmaatschap zal bevatten.

Wat we daar precies van mogen verwachten is niet bekend, gezien er verder geen details gedeeld worden. Een lidmaatschap op Call of Duty past overigens wel bij het concept van een Battle Pass, dat al een verkapt lidmaatschap is op extra in-game content. Of Activision dat met Call of Duty: Modern Warfare 2 naar een hoger plan wil tillen is nu dus de vraag. Tot slot zou bij deze nieuwe user interface ook Call of Duty Mobile geïntegreerd worden.

Neem alles met een lading zout, gezien niets van dit alles officieel bevestigd is. Bij meer nieuws lees je het hier.