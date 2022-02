Fans van het JRPG-genre kunnen hun geluk niet op met deze Nintendo Direct. Naast een nieuwe Fire Emblem, Chrono Cross en de eerste twee titels uit de Mother franchise die naar de Nintendo Switch komen, is als kers op de taart Xenoblade Chronicles 3 aangekondigd. En hij komt ook nog eens dit jaar al uit.

Xenoblade Chronicles 3 belooft weer een gigantische wereld om te verkennen vol met nieuwe vrienden en vijanden. Voor nu hebben we enkel deze cinematische trailer om naar te kijken, maar we hebben er het volste vertrouwen in dat Monolith Soft er weer iets moois van weet te maken. Xenoblade Chronicles 3 verschijnt in september 2022.