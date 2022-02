Zorro is voor de meesten onder ons ongetwijfeld een personage dat je weleens hebt gezien op tv of in andere media. Deze gemaskerde held neemt het altijd op tegen onrecht en er zijn dan ook veel avonturen over deze charmante burgerwacht verschenen. Deze zomer gaan we nog meer zien van Zorro en zijn avonturen en dat in Zorro: The Chronicles. Dit op diverse platformen.

Zorro: The Chronicles wordt ontwikkeld door het Canadese BKOM Studios en de titel is geïnspireerd door de geanimeerde serie die in 2015 voor het eerst verscheen. In dit avontuur ga je aan de slag als Don Diego de la Vega die terugkeert naar zijn geliefde geboorteplaats waar hij al snel merkt dat het lang niet meer is wat het ooit was.

Je kunt zowel met Zorro als zijn zus Ines spelen, gebruikmaken van stealth en je zult intense zwaardgevechten beleven, alsook hilarische moves kunnen gebruiken om jouw vijanden tegen de grond te werken. Zorro: The Chronicles zal in juni verschijnen.