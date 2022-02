Eind vorig jaar verscheen de debuutrailer van de tweede Sonic-film, die op het moment simpelweg ‘Sonic the Hedgehog 2’ heet. SEGA en Paramount Pictures hebben duidelijk veel vertrouwen in de film, want men heeft groen licht gegeven voor een derde Sonic-film, ondanks dat de tweede film nog moet verschijnen.

Dat is echter niet alles, want de twee bedrijven hebben ook onthuld dat ze samenwerken aan een spin-off serie die draait om Knuckles the Echidna. De serie zal op de streamingsdienst van Paramount – Paramount+ – lanceren en Idris Elba heeft naar verluidt al toegezegd dat hij zal terugkeren om de rol van Knuckles in te vullen.

Via een bericht op Twitter zegt Haruki Satomi – CEO van SEGA – in z’n nopjes te zijn over de twee onthullingen en hij is erg blij met de samenwerking met Paramount. Satomi stipt nogmaals aan dat 2022 een belangrijk jaar is voor Sonic, gezien de komst van de tweede film, maar ook de release van de game Sonic Frontiers.