Nu er geregeld ontwikkelaars en uitgevers overgenomen worden, is het niet zozeer de vraag of er een nieuwe overname zal plaatsvinden, maar vooral wanneer. Dit kwam uiteraard ook ter sprake bij de aandeelhouders van Ubisoft en de uitgever heeft daar op gereageerd.

Volgens Ubisoft zal het bedrijf gewoon onafhankelijk kunnen blijven, omdat de games die ze maken op elk platform uitgebracht kunnen worden. Als voorbeeld haalt CEO Yves Guillemot de succesvolle samenwerking met Nintendo aan.

Maar als er een bod op Ubisoft gedaan wordt, dan houden ze de deur niet gesloten. Guillemot stelt namelijk dat elk aanbod beoordeeld zal worden naargelang het profijt voor de aandeelhouders.

Volgens Guillemot is een overname voor Ubisoft an sich niet per se nodig, omdat ze de medewerkers, financiële middelen, de schaal en het portfolio hebben. Dit is genoeg om onafhankelijk vooruit te kunnen.

“We have always taken decisions in the interest of our stakeholders, which are our employees, players and shareholders. Ubisoft can remain independent: we have the talent, the financial scale, and a large portfolio of original IPs. Having said that, if there were an offer to buy us, the board of directors would of course review it in the interest of all stakeholders.

We have high-value assets, we have the scale to remain independent and create very meaningful value in the future, because we have scale in terms of our workforce, engineering, technology, IPs and engaged communities. That’s why we are able to serve so many platforms today with such high-quality content… Of course we won’t speculate any more on any potential interest in buying Ubisoft.”