Vorige zomer werd de nieuwste titel van Avalanche Studio’s – Contraband – aangekondigd voor consoles en pc, maar er werd verder weinig informatie gegeven. Tijdens een livestream van World of Gaming wist journalist Jez Corden echter wel met al wat details te komen.

Corden heeft naar eigen zeggen het concept van Contraband onder ogen gehad en volgens hem draait de game hoofdzakelijk om ‘vehicle combat’. Je moet overvallen plannen en uitvoeren, maar het ‘vechten met auto’s’ staat centraal.

Het is echter niet de bedoeling om koste wat het kost je tegenstanders uit te schakelen. Je moet deze uitschakelen zonder dat je de inzittende van het leven beroofd. Je moet hierdoor meer tactisch te werk gaan dan met andere ‘car combat’-titels.

“The weapons revolve around disabling enemy vehicles like taking out the tires and stuff like that, rather than going on massive killing sprees with bloodshed and all that kind of stuff,” he added. They are going for a sort of more tactical kind of action game where killing is sort of seen as a last resort.”