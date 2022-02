Het is alweer een tijdje geleden dat Omen of Sorrow voor het eerst exclusief voor de PS4 verscheen, maar toch heeft uitgever Eastasiasoft besloten om zes jaar na de originele releasedatum de game naar nieuwe consoles te brengen.

In de tussentijd werd de game ook naar Xbox One gebracht en werd een Steam versie aangekondigd, maar de game komt daarnaast ook nog naar de PlayStation 5 en Nintendo Switch. De game wordt wel gereviseerd uitgebracht met een nieuwe verhaalmodus en extra eindes voor de arcademodus van de game. Daarnaast mag de fightinggame genieten van cross-play multiplayer servers, waardoor het vooral voor de die-hard spelers gemakkelijker wordt (en blijft!) om matches te vinden. Heb je de game al in je bezit, dan worden al deze extra’s gedistribueerd via een aankomende gratis update.

Wanneer deze versies precies in de (digitale) schappen belanden werd nog niet bekendgemaakt. Wil je je alvast voorbereiden op wat je mag verwachten van de game, lees dan onze review van de PS4-versie.

Ben je een fan van de fysieke versies en wil je graag je collectie uitbreiden? Houd dan zeker websites als Play-Asia in de gaten.