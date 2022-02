Eens in de zoveel tijd plaatst Sony PlayStation Japanse games in de spotlights middels een sale specifiek op titels uit dat land gericht. Oftewel, de ‘Big in Japan’ sale en die is nu weer terug in de PlayStation Store. Dit maakt dat er een forse reeks van titels en extra content in de aanbieding is.

De korting kan in deze sale oplopen tot maar liefst 75% en met ruim 300 titels in de aanbieding, is het zeker de moeite waard om even een kijkje te nemen. Hieronder zoals gebruikelijk een greep uit het aanbod, zodat je een idee krijgt.

Judgment – Van €29,99 voor €17,99

JoJo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven – Van €69,99 voor €9,79

Dragon Ball Z: Kakarot – Van €69,99 voor €23,09

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – Van €39,99 voor €15,99

Sword Art Online: Alicization Lycoris – Van €69,99 voor €27,99

SoulCalibur VI – Van €69,99 voor €9,79

NEO: The World Ends with You – Van €59,99 voor €29,99

Onimusha: Warlords – Van €19,99 voor €7,99

Okami HD – Van €19,99 voor €9,99

Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls – Van €29,99 voor €11,99

Valkyria Chronicles 4 – Van €29,99 voor €8,99

Patapon Remastered – Van €14,99 voor €7,49

Patapon 2 Remastered – Van €14,99 voor €8,99

SteinsGate 0 – Van €24,99 voor €4,99

Fire Pro Wrestling World – Entrance Craft – Van €19,99 voor €7,99

AKIBA’S TRIP: Hellbound & Debriefed – Van €29,99 voor €19,49

Pretty Girls Mahjong Solitaire – Blue PS4 & PS5 – Van €5,99 voor €4,19

Exist Archive: The Other Side of the Sky – Van €59,99 voor €17,99

The King of Fighters XIV – Nieuwe vechters-pakket 2 – Van €17,99 voor €7,19

Pretty Girls Mahjong Solitaire Green + Blue Bundle (PS4 & PS5) – Van €9,99 voor €6,99

Spirit Hunter: NG – Van €49,99 voor €24,99

Dusk Diver – Van €34,99 voor €8,74

88 Heroes – H8 Mode Activate! – Van €2,49 voor €1,24

SUPERBEAT XONiC EX Track 8 – Americana Exotica – Van €1,99 voor €0,99

SUPERBEAT XONiC EX Track 6 – STUTTA 2.0 – Van €1,99 voor €0,99

