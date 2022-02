Trust, het bekende hardware merk uit Nederland, heeft de Callaz TKL-gaming toetsenbord geïntroduceerd. Dit toetsenbord gaat naar eigen zeggen erg lang mee vanwege de bouw. Het toetsenbord is voorzien van responsieve mechanische Outemu-schakelaars, waardoor de levensduur meer dan 50 miljoen toetsaanslagen is.

Het betreft een compact toetsenbord en dat is volgens Trust weer te danken aan het tenkeyless ontwerp. Verder is het toetsenbord voorzien van een metalen bovenplaat, waardoor het geschikt is voor langdurige en intense sessies gamen.

De belangrijkste punten zijn:

Compacte, ruimtebesparende ‘TKL’-indeling

Rode Outemu lineaire mechanische schakelaars die meer dan 50 miljoen toetsaanslagen meegaan

Duurzame metalen bovenplaat voor een solide gevoel

Achtergrondverlichting in 6 vaste kleuren met 20 modi van instelbare helderheid en snelheid

11 Fn media keys

Hoe dit toetsenbord in de praktijk bevalt, dat lees je binnenkort in onze review.