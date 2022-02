Microsoft heeft een nieuwe update voor de Xbox Series X|S beschikbaar gesteld en die richt zich op de integratie van Twitch in het systeem. Nu was streamen vanaf de Xbox al mogelijk, maar daarvoor moest een aparte applicatie gedownload worden. Die vereiste is nu weg, omdat Twitch in het systeem is geïntegreerd. Hierdoor kun je via de Xbox guide direct beginnen met streamen.

Je kunt de optie ‘Live Streaming’ vinden op de Xbox bij ‘Capture and Share’. Het is hier zaak om je Twitch account te linken door de QR-code te scannen met je mobiel. Of anders kun je naar de aangegeven link surfen via mobiel of op je pc. Zodra je account gelinkt is, kun je op de knop ‘Go Live Now’ klikken en dan ben je direct op Twitch te zien.

Qua instellingen kun je het een en ander tweaken als het om het volume gaat, de party chat en meer. Hier blijft het niet bij, want Microsoft geeft aan dat ze nieuwe features zullen introduceren op basis van feedback.