Het Chinese Tencent doet maar weer eens waar ze het beste in zijn: andere studio’s overkopen. Ditmaal aan de beurt: de Poolse ontwikkelaar en uitgever 1C Entertainment, waarschijnlijk het meest bekend van de Men of War games. Deze deal werd vorig jaar in november bereikt en wordt nu officieel uitgevoerd, waardoor Tencent alle aandelen overneemt van 1C Entertainment en alle dochterondernemingen.

We weten niet precies hoeveel geld Tencent hiervoor heeft neergelegd, maar hoogstwaarschijnlijk zal dit meer dan ’tien cent’ zijn geweest. Tencent is bovendien van plan om het ‘1C’ label te laten vallen en binnenkort te vervangen door een andere naam.

Tomasz Nieszporski van 1C Entertainment aan het woord:

“We are truly excited by this deal. It is an amazing opportunity for 1CE to achieve our wildest dreams and aspirations in the video games business. Our vision and passion will be now backed by a leading global games company, and I am humbled by the unique chance of working together with Tencent and the other top creative minds that are part of its global ecosystem.”