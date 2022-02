Sinds het moment dat de coronapandemie de wereld in z’n greep begon te houden, zijn er nagenoeg geen grote evenementen geweest. De E3, de gamescom, maar ook de Tokyo Game Show werd als fysieke beurs geannuleerd om het digitaal voort te zetten. De E3 van dit jaar zal nog geen doorgang vinden en over de gamescom hebben we nog niets vernomen.

De Tokyo Game Show daarentegen durft het weer aan en voor het eerst in drie jaar zal er een fysieke beurs georganiseerd worden. Deze zal van 15 tot en met 18 september plaatsvinden in de Makuhari Messe in Chiba City, waar zowel zakelijke bezoekers als consumenten welkom zijn.

Het enige verschil ten opzichte van eerdere edities is dat het aantal tickets nu gelimiteerd is naargelang overheidsmaatregelen met betrekking tot Covid-19. Oftewel, het zal wat minder druk zijn dan gebruikelijk.