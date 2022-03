RPG’s zijn met al verschillende andere genres gecombineerd, maar de mix met beat ‘em ups zie je niet zo heel vaak. Young Souls maakt wel deze combinatie en deze game is volgende week al te spelen, zo is aangekondigd door 1P2P Studio.

Young Souls vertelt het verhaal van Jenn en Tristan, twee wezen die onderdak vinden bij een mysterieuze wetenschapper. De man voedt de kinderen met liefde op, maar op een dag is hij verdwenen. De twee kinderen gaan op zoek en vinden een verborgen kelder in het huis. Daar vinden zij weer een portaal die hen naar een parallel universum brengt, waar mogelijk hun ‘vader’ te vinden is.

Young Souls zal op 10 maart uitkomen voor de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc. Er is ook een nieuwe trailer van de game beschikbaar gesteld en die kan je hieronder bekijken.