Endzone – A World Apart, de city-builder met een post-apocalyptische setting afkomstig van ontwikkelaar Gentlymad Studios, is aangekondigd voor current-gen consoles, zo laat uitgever Assemble Entertainment weten.

De game zag vorig jaar al zijn debuut op de pc, maar nu zullen PS5 en Xbox Series X|S eigenaren ook kunnen proberen om de beschaving op te bouwen van de laatste menselijke kolonie, wat natuurlijk niet zonder de nodige uitdagingen komt.

In Endzone – A World Apart zul je meer dan 90 verschillende type gebouwen kunnen bouwen en nieuwe infrastructuur kunnen aanleggen voor een zo efficiënt mogelijke samenleving. Endzone – A World Apart Survivor Edition, de console versie waar ook de eerste DLC bij inbegrepen zit, komt op 19 mei 2022 uit voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.

Om een indruk van het spel te krijgen check je de trailer hieronder.