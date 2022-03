Wie interesse heeft in Five Nights at Freddy’s, kan zich deze week tegoed doen met een mooie deal. Net zoals bijna elke andere week is de PlayStation Store deal van de week weer terug en dit keer draait het om Five Nights at Freddy’s: Security Breach.

Deze game verscheen eind vorig jaar en gaat met deze aanbieding met 30% korting over de toonbank. Mocht je gebruik willen maken van deze deal, dan kan je via de onderstaande link direct naar de PlayStation Store toe.

Five Nights at Freddy's: Security Breach – Van € 39,99 voor € 27,99

