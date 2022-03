Er is slecht nieuws te melden voor mensen die The Settlers een warm hart toedragen. Op 14 maart zou er een reboot van de game verschijnen, maar deze releasedatum zal niet gehaald worden.

Op 20 januari van dit jaar vond er een gesloten beta plaats en dit heeft voor veel feedback gezorgd waar Ubisoft gehoor aan wil geven. Dit betekent dat de game voor de derde keer wordt uitgesteld.

De Franse ontwikkelaar/uitgever laat via Twitter weten dat dankzij de feedback duidelijk is geworden dat de kwaliteit van de game nog niet is waar het moet zijn. Er zal dan ook meer tijd besteed worden aan de game om deze kwaliteit wel te behalen.

Ubisoft weet echter niet hoe lang zij nog nodig hebben om alle puntjes op de i te zetten. Het is zodoende niet bekend wanneer The Settlers zal verschijnen.