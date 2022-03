Je vraagt je soms vast wel eens af wat je zou krijgen als je spinnen genetisch zou muteren met dinosauriërs, niet? Wel, het antwoord kan je vinden in Spidersaurs, een chaotische shoot-em-up actiegame waar je met allerlei cartoongeweld vecht tegen de titulaire Spidersaurs.

Spidersaurs verscheen al eerder exclusief op iOS en werd ons gebracht door ontwikkelaar WayForward Technologies. De mobiele exclusiviteit komt echter binnenkort te vervallen, want nu is aangekondigd dat we deze game binnenkort ook op de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch en pc mogen verwachten. Deze versie krijgt bovendien nieuwe moeilijkheidsgraden, een nieuw einde en een nieuw baasgevecht.

Een specifieke releasedatum is nog niet gegeven, maar we mogen Spidersaurs in de loop van Q2 van 2022 verwachten. Check een nieuwe trailer hieronder.