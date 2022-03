Review | Razer Seiren BT – Nadat wij behoorlijk te spreken waren over de Razer Seiren V2 Pro, kregen wij van Razer de vraag of wij interesse hadden om hun nieuwste microfoon te reviewen. Na onze goede ervaringen met de eerdergenoemde microfoon, waren we natuurlijk erg benieuwd en zodoende arriveerde de Razer Seiren BT. De Seiren BT is echter iets anders dan wat we gewend zijn van Razer en spreekt ook een heel andere doelgroep aan. Deze bluetooth microfoon is namelijk voor het gebruik in combinatie met een smartphone bedoeld, om zo goed verstaanbaar te zijn tijdens streams van jouw favoriete mobiele games. Het kan daarnaast natuurlijk ook dienst doen in andere streamscenario’s.

Bijzonder apparaatje

De Seiren BT is een uiterst klein microfoontje, geschikt voor mensen die graag via hun mobiele telefoon streamen en daar is dit apparaatje dan ook op afgestemd. Een scenario wat ons al snel te binnen schoot was dat van een live-vlogger. We hebben tegenwoordig best aardige camera’s op onze smartphones zitten, maar het geluid van de opnames wil nog vaak wel eens tegenvallen. Al helemaal als het op spreken aankomt. De Seiren BT biedt hierin de oplossing. In het doosje treffen we de basis benodigdheden aan: De Seiren BT zelf, een USB-A naar USB-C kabel om op te laden en twee windsokjes. Een van foam voor gebruik binnen en een van een soort pluche materiaal voor buiten gebruik.

De Seiren BT is door ons getest in combinatie met een iPhone 12. Alvorens wij met het apparaatje aan de slag konden, moesten we eerst de nieuwe bijbehorende app installeren genaamd Razer Streaming. In deze app kan je specifieke instellingen voor de Seiren BT aanpassen, zoals de gain, noise suppression en een speciale low latency mode voor het geval je mobiele games wilt streamen. Een losse microfoon is namelijk iets waar iOS standaard niet echt mee overweg kan. Het moment dat je een audio device via Bluetooth verbindt wordt het herkend als zowel een input als output device. Gelukkig zijn er wel apps beschikbaar die dit onderscheid kunnen maken. Zo adviseerde Razer ons om gebruik te maken van Streamlabs.

Bij gebruik

Door middel van Streamlabs hebben we wat testjes gedraaid in een binnen situatie, maar ook buiten waar deze microfoon dan in zou moeten excelleren. Nu zijn wij op de redactie natuurlijk gamers en geen live-vloggers, maar we hebben ons beste beentje voorgezet voor een klein publiek. In plaats van gamen gingen we dan toch maar even de buitenwereld verkennen. Afhangend van de situatie, veel of weinig wind en overige omgevingsgeluiden, konden we de instellingen in de Razer Streaming app aanpassen om zo te allen tijde goed verstaanbaar te zijn. De bijgeleverde windsokjes leveren hierin natuurlijk ook hun bijdrage.

Aan de Seiren BT zelf zit een klein clipje vast, waarmee je de microfoon makkelijk aan de rand van jouw shirt vastmaakt. Het clipje is echter niet perfect, waardoor de microfoon soms even onhandig ging hangen. Omdat het apparaatje ook nog eens kleiner is dan een gemiddelde duim, viel het echter niet erg op. De feedback die wij ontvingen op het geluid was meer dan prima te noemen. Ons stemgeluid werd als warm en natuurlijk ervaren zonder een overdreven bass effect bij wat zwaardere stemmen. We zijn goed verstaanbaar in allerlei situaties, wat deels ook weer te danken is aan het feit dat het om een omnidirectional microfoon gaat. Ook de accuduur zal voor een gemiddelde streamer voldoende zijn. Volgens de specificaties zou het om 6 uur moeten gaan, wat zich in de praktijk voor ons naar zo’n 4,5 uur vertaalde.

Is hij er nog?

Omdat de Seiren BT een apparaatje is wat je overal makkelijk mee naartoe moet kunnen nemen, is het wel zo prettig dat hij erg licht van gewicht is. Met een gewicht van slechts 14,5 gram merk je de aanwezigheid van de microfoon nauwelijks op. De adviesprijs van de microfoon ligt op € 99,99, wat wellicht redelijk fors over kan komen, vooral gezien het echt om een nicheproduct gaat. Als je dan wat verder gaat zoeken in deze specifieke markt, kom je al gauw tot de conclusie dat Razer behoorlijk spot-on is met zijn prijs. En feit is dat je een fatsoenlijke microfoon krijgt.